Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 20/12/2022 09:00

A segunda-feira foi embalada pela antecipação de 2024. Novo subprefeito do Centro, Alberto Szafran — que esquentou a cadeira para Aquiles Barreto na Secretaria de Integração Metropolitana durante a campanha — chega ao cargo com a missão de alavancar o Reviver Centro. Se tiver sucesso, ele se une ao time que vai brigar por um gabinete na Cinelândia sob as bênçãos de Eduardo Paes (PSD): Diego Vaz (Zona Norte), Talita Galhardo (Jacarepaguá), além dos secretários Salvino Oliveira (Juventude) e Joyce Trindade (Mulher). Mas nem tudo são flores. Embalado pelos excelentes resultados nas urnas, o PL decidiu que era hora de pular do barco. Nilton Caldeira entregou o cargo de secretário, sinalizando que o partido integrará outra chapa em dois anos.





Picadinho

A Comercial Milano Brasil distribui cestas de Natal, pelo terceiro ano seguido, para cerca de 50 papais noéis do Rio amanhã, na quadra da escola de samba Estácio de Sá.

O Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro realiza reunião extraordinária hoje, às 10h, para debater o enfrentamento da epidemia de HIV/Aids no Rio.

O Sesc RJ realizará mamografias e Papanicolau em 10 pontos do estado, com preços populares. Os atendimentos iniciam em Ramos. Agendamentos: (21) 2290-2646.