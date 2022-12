A cantora Alcione comemora 50 anos de carreira em turnê por espaços públicos do Rio - Gui Espíndola / Secretaria de Cultura

Publicado 19/12/2022 16:37

Só quem foi muito rápido conseguiu garantir uma cadeira para ver Alcione ao vivo, no conforto da Sala Baden Powell, em Copacabana — e de graça. Disponibilizados nesta segunda-feira (19) por uma plataforma eletrônica, os quase 500 ingressos esgotaram em menos de 1 minuto.

O show desta quinta-feira (22) faz parte da contrapartida alinhada pela cantora com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio pelo patrocínio da turnê dos 50 anos de carreira. Desde outubro, ela vem se apresentando nas lonas, arenas e areninhas do subúrbio carioca.

A próxima data já confirmada é 20/01, na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna. Outras três apresentações ainda serão marcadas para 2023: nas lonas Jacob do Bandolim (Jacarepaguá), João Bosco (Vista Alegre) e Carlos Zéfiro (Anchieta).