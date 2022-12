A revitalização da região central do Rio é um dos principais programas da atual gestão de Eduardo Paes - Riotur

Publicado 19/12/2022 10:46

Duas das oito subprefeituras do Rio estão sob nova direção: o Diário Oficial desta segunda-feira (19) registrou a passagem de batuta no Centro e na Grande Tijuca. Na área que abriga um dos principais programas de Eduardo Paes (PSD), o Reviver Centro, foi nomeado Alberto Szafran. Já a tradicional região que tem até gentílico próprio passa a ser comandada por Felipe Quintans, o Felipinho do Bar Madri.

Nenhum dos antigos gestores, no entanto, ficou ao relento. Leonardo Regis, conhecido como Leonardo Pavão, continua próximo ao prefeito: o ex-mandachuva do Centro foi renomeado na Coordenadoria Geral de Articulação Social, no próprio gabinete de Paes.



Já Wagner Coe, do grupo político de Cesar Maia (PSDB), foi deslocado para a pasta de Esportes. Ele é o novo subsecretário de Integração e Interlocução Esportiva.