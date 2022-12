O vereador Pedro Duarte (Novo) - Renan Olaz/CMRJ

O vereador Pedro Duarte (Novo)Renan Olaz/CMRJ

Publicado 18/12/2022 07:00

Após receber reclamações de servidores revoltados com a disparidade dos valores pagos no Acordo de Resultados deste ano, o vereador Pedro Duarte passou a lupa na folha de pagamento. Na lista com cerca de mil nomes, dez receberam mais de R$ 90 mil, enquanto a bonificação de outros 240 não chegou a R$ 1 mil. Ele encaminhou um requerimento de informações à prefeitura pedindo a identificação de todos os contemplados, bem como suas metas e os critérios empregados.