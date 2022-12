Sóstenes Cavalcante, Vânia Aieta e Lindbergh Farias - Aline Macedo / Agência O Dia

Publicado 17/12/2022 09:00

Embora o tom do pleito de 2022 tenha sido dos mais aguerridos, a cordialidade imperou, ontem, na cerimônia de diplomação dos eleitos. Rodrigo Bacellar (PL) e o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (União), trocaram calorosos apertos de mão no Theatro Municipal, depois de vários atritos ao longo do último ano. Benedita da Silva (PT), na hora de tirar uma foto com o maridão, Antonio Pitanga, recorreu ao colega bolsonarista Hélio Lopes (PL) para fazer o clique. Já a advogada eleitoralista Vânia Aieta foi a ponte de uma amistosa conversa entre Lindbergh Farias (PT) e o líder da bancada evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL). E o trabalho no combate à pandemia uniu, em uma foto, Eduardo Pazuello (PL) e Daniel Soranz (PSD), junto de Cláudio Caiado (PSD).





Picadinho

O Instituto Beja adotou a praça Atahualpa, no Leblon. E hoje, para a reinauguração, a Camerata Uerê, composta por crianças da Maré, apresenta um concerto de Natal.

Terminam no próximo dia 19 as inscrições para o Programa de Estágio PRIO 2023, para estudantes com formação prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro encerra a temporada de 2022 com o clássico do ballet Don Quixote. Apresentações neste fim de semana e de 21 a 23/12.