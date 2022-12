O deputado estadual, Márcio Canella, o vice-presidente do PSL, Antônio Rueda e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho - Divulgação

O deputado estadual, Márcio Canella, o vice-presidente do PSL, Antônio Rueda e o prefeito de Belford Roxo, WaguinhoDivulgação

Publicado 17/12/2022 11:00

O presidente estadual do União Brasil, Waguinho, encontrou Cláudio Castro na Cinelândia, mas é neste sábado (17) que os dois conversam sobre o que realmente interessa: o espaço do partido no governo. O vice-presidente nacional, Antonio Rueda, participa do encontro. No domingo, será a vez da bancada se reunir.