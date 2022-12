Sede do TSE, em Brasília - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sede do TSE, em BrasíliaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 18/12/2022 09:00

Para quem achava que as mudanças na Lei de Improbidade dariam uma carta branca a prefeitos com as contas rejeitadas, o TSE desatou o nó. O alcaide vai parar na temida listinha da Justiça Eleitoral se for condenado pelo Tribunal de Contas à devolução de valores — e, posteriormente, o parecer negativo for referendado pela Câmara de Vereadores. Aqui no Rio, os números de 2021 de várias cidades estão sob análise, mas os de Itaguaí e Itaperuna já receberam o carimbo desfavorável. No ano anterior, a corte estadual distribuiu notas vermelhas: dos 91 municípios sob seu crivo, 29 tiveram relatórios contrários. Teresópolis, aliás, concluiu a segunda parte do processo — e comunicou a desaprovação à contabilidade de Vinicius Claussen ao TCE, TRE e MP.

Picadinho

