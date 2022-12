CSN: Tribunal de Justiça decide pela constitucionalidade que beneficia setor metalmecânico - Divulgação

CSN: Tribunal de Justiça decide pela constitucionalidade que beneficia setor metalmecânico Divulgação

Publicado 20/12/2022 07:00

O Tribunal de Justiça foi unânime ao decidir pela constitucionalidade da Lei do Aço . O regime tributário diferenciado para empresas do setor metalmecânico já instaladas ou que venham futuramente para o estado do Rio só pode ser reinstaurado, no entanto, após o trânsito em julgado.