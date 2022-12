Palácio Guanabara - Agência O Dia

Publicado 20/12/2022 11:00

Rogério Brandi começou a limpar as gavetas da secretaria estadual de Infraestrutura e Obras. O pedido de exoneração inclusive já foi enviado a Cláudio Castro (PL), e a pasta deve ficar com um interino. O destino de Brandi — assim como do grupo político — deve ser a Prefeitura do Rio.