O objetivo do evento é debater as vocações, oportunidades, investimentos na volta do GasLub (antigo Comperj) - Foto: Arquivo MAIS

O objetivo do evento é debater as vocações, oportunidades, investimentos na volta do GasLub (antigo Comperj)Foto: Arquivo MAIS

Publicado 21/12/2022 07:00

A Matriz Insumo Produto, estudo encomendado pela Alerj à UFRRJ e UFRJ e que será apresentado hoje, reforça a importância da extração de óleo e gás para o Rio — mas não como fonte de arrecadação. No ranking, a atividade está na 46ª posição. Uma possibilidade para setor, de fato, abastecer os cofres é a construção de uma petroquímica fluminense. Assim, o ICMS seria cobrado por aqui, e não em outros estados. Olho vivo nos rumos do Polo GasLub.



Relatar erro

Você pode gostar