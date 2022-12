Valor do Cartão Mulher Carioca passará a ser de R$ 500 - Reprodução

Publicado 20/12/2022 16:51

As beneficiárias do Cartão Mulher Carioca, programa municipal voltado a vítimas de violência em vulnerabilidade social, terão R$ 100 a mais para as despesas. No aniversário de um ano do programa, celebrado em janeiro, o valor pago vai passar para R$ 500.

Para ter acesso ao cartão, gerido pela secretaria da Mulher, é preciso procurar um dos órgãos da rede de enfrentamento à violência contra mulher, como Ceam Chiquinha Gonzaga, Delegacias da Mulher, Casas da Mulher Carioca e Núcleos de Atendimento Especializado para mulheres em situação de violência.

Em 2022, foram cerca de 400 pessoas atendidas.