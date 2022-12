Palácio Guanabara - Agência O Dia

Publicado 21/12/2022 09:00

Uma das últimas peças soltas do novo governo Cláudio Castro (PL) — o espaço do União Brasil — está prestes a ser aparafusada. O governador apresentou sua proposta ao partido com a segunda maior bancada da Alerj, e a resposta deve chegar hoje, depois de uma reunião dos principais mandachuvas. A estratégia do Palácio Guanabara foi adoçar separadamente as bocas: para o clã Brazão, a manutenção do latifúndio na Fundação para a Infância e Adolescência; para o presidente estadual Waguinho e o deputado Márcio Canella, a estrutura do Detran-RJ — de porteira fechada; e para os deputados estaduais, uma Secretaria de Esportes turbinada. O pacote foi complementado pela Cehab. Resta saber como vai ficar o MDB se perder a joia da coroa da Habitação.

Picadinho

A Cia. Bachiana Brasileira estreia na Cidade das Artes amanhã, às 19h, lançando o 1º Festival de Música Brasileira de Concerto, com obras-primas nacionais.

A CET-Rio inaugura amanhã, às 10h30, o auditório Aldalberto Garcia Junior. O nome é em homenagem ao funcionário que faleceu em 2021, vítima da Covid-19.

A Secretaria de Estado de Planejamento iniciou uma série de encontros com órgãos estaduais para apresentar a nova metodologia que será aplicada no próximo PPA.