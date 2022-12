Podemos incorpora o PSC - Divulgação / Podemos

Publicado 22/12/2022 09:00

Mal o Podemos casou com o PSC, por meio da incorporação do segundo, e a lua de mel... já tem ares de fel. Embora não tenha eleito nenhum federal — nem a si próprio ou ao filho, como estadual — Pastor Everaldo quer comandar o diretório fluminense. Mas faltou combinar com os russos — ou melhor, com quem até já foi diplomado. Na reunião para alinhar os rumos do partido, o clima desandou: o estadual Leo Vieira nem apareceu — e, ao ouvir o nome do correligionário, Everaldo deixou claro que não faz questão de tentar manter o deputado. Os três que conquistaram os mandatos pelo Podemos, por outro lado, manifestaram insatisfação com a possível nova direção. E como na política não tem bobo, a turma já passou a ser cortejada por outras legendas.





Picadinho

Organizado por Gisele Venâncio, Caio Leone e Everton Barbosa, da UFF, o livro "Circuitos Culturais: Histórias" foi lançado pela Appris Editora.

O show "Valencianas II", de Alceu Valença com a Orquestra Ouro Preto, terá exibição gratuita nos dias 23, 24 e 25 nos canais do YouTube dos artistas.

O pianista e maestro Wagner Tiso faz show de lançamento do projeto "Wagner Tiso — 60 anos de música", hoje, às 19:30h, na Sala Cecília Meireles.