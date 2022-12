Caminhões iluminados farão parada de Natal em Madureira - Divulgação / Comlurb

Publicado 23/12/2022 11:00

Nem só com trenós se faz uma parada de Natal. Hoje, o circuito vai ficar por conta de... caminhões da Comlurb. Os cinco veículos de coleta domiciliar que, desde o começo do mês, circulam iluminados pela Zona Norte vão sair do Parque Madureira às 18h — e depois retomam os roteiros.