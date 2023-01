O ex-deputado Benedito Alves (Republicanos) - Thiago Lontra / Alerj

Publicado 04/01/2023 11:00

Não é só na Assembleia, como contou a coluna , que os suplentes terão uma colher de chá no finzinho da legislatura. A bancada fluminense em Brasília também terá deputados de mandato relâmpago. A nomeação de Hugo Leal no secretariado estadual, como chefe da nova pasta de Óleo e Gás, vai levar Andréa Zito à Câmara. E é bom ela aproveitar, pois a chance de voltar é baixíssima: em 2022, ficou com a 15ª suplência do PSD. A licença de Rosângela Gomes para assumir a Assistência Social, por outro lado, dará posse a Benedito Alves — que já foi deputado estadual pelo RJ e, em 2022, se elegeu pelo Espírito Santo.