Cláudio Castro (PL) toma posse como governador reeleitoRogério Santana / Governo do RJ

Publicado 03/01/2023 09:00

Ao dar posse a seu primeiro escalão, ontem, no Palácio Guanabara, o reeleito Cláudio Castro (PL) deu pistas de quem começa com o pé direito. O vice, Thiago Pampolha (União), tem espaço garantido: foi dele a missão de discursar em nome do secretariado. E ele não foi o único a ganhar um carinho especial: Coronel Luiz Henrique Pires, da Polícia Militar; Nicola Miccione, da Casa Civil; e Heloísa Aguiar, da Mulher, foram especificamente mencionados. A estreante, aliás, já tinha sido amplamente citada no dia anterior — e ainda foi a mais aplaudida. Em uma plateia repleta de deputados da próxima legislatura, Rodrigo Bacellar (PL) não ficou muito atrás — em uma demonstração de que o caminho para a presidência da Alerj, em fevereiro, está mais do que pavimentado.

Picadinho

Vão até 4 de janeiro as inscrições da seleção para 93 vagas gratuitas em Educação Infantil nas unidades de Niterói e de Nova Iguaçu do Sesc RJ.

"Aves do Mundo - Série Tucanos" abre o calendário de eventos de 2023 do Shopping Cassino Atlântico, com 50 ilustrações de Eduardo Parentoni Brettas.

Paraty lançou o seu calendário de 2023: são nada menos do que 59 eventos ao longo do ano, com atrações culturais, esportivas e celebrações tradicionais da cidade.