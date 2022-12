Geraldo Alckmin recebe Júlio Lopes (PP-RJ) em Brasília - Divulgação

Geraldo Alckmin recebe Júlio Lopes (PP-RJ) em BrasíliaDivulgação

Publicado 29/12/2022 18:41

O deputado Júlio Lopes (PP-RJ) voltou todo pimpão de uma reunião em Brasília com o futuro vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O fluminense apresentou ao coordenador do gabinete de transição uma proposta na qual a Agência Nacional de Petróleo (ANP) passaria a ter todo o controle e gerenciamento de estoque e preços de combustíveis — seja gasolina, álcool, GNV ou diesel, além dos demais derivados —, não só nas refinarias como também nos postos de distribuição.

Ou seja: se o sistema for implementado, o país ficará sabendo quanto consumiu e quanto ainda tem a disposição ao final de cada dia — de forma real e não através de estimativas, como acontece atualmente.

"Mostramos ao vice-presidente Alckmin que isso é possível, o que o deixou muito entusiasmado. Inclusive já existe na ANP uma consulta pública com preços já determinados, para fazer a interligação entre os 48 mil postos de combustíveis em funcionamento no país. Com isso, poderemos levar esse benefício para toda a população que poderá ficar sabendo rapidamente através da internet ou aplicativo, qual o posto que apresenta o combustível mais em conta e posto mais próximo de sua residência para abastecer", explica o parlamentar.