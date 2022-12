Integrantes da Comissão de Tributação da Alerj se reúnem com o secretário de Fazenda, Leonardo Lobo - Divulgação

Integrantes da Comissão de Tributação da Alerj se reúnem com o secretário de Fazenda, Leonardo LoboDivulgação

Publicado 28/12/2022 07:00

O recesso parlamentar já começou, mas os estaduais Luiz Paulo (PSD), Martha Rocha (PDT) e Waldeck Carneiro (PSB) bateram ponto na terça-feira (27), em uma reunião com o secretário de Fazenda, Leonardo Lobo.

O trio, que integra a Comissão de Tributação da Alerj, foi discutir uma das questões que ficaram pendentes: a inclusão da cidade do Rio na distribuição da cota-parte do ICMS, bem como as mudanças necessárias na legislação para as cidades poderem concorrer a uma verba complementar do Fundeb.

Também estavam na pauta o monitoramento das isenções fiscais, a dívida pública, e as perdas causadas pela redução dos tributos estaduais sobre os combustíveis.