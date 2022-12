Fachada do Palácio Pedro Ernesto (Câmara dos Vereadores) na Cinelândia. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 24/12/2022 09:00

Depois fechar o ano de 2021 sem qualquer sugestão, a Comissão de Revisão do Regimento Interno da Câmara do Rio, agora presidida por Eliseu Kessler (PSD), entregou uma proposta de novo texto. O vereador pediu contribuições aos colegas — e, embora o conjunto de regras tenha 32 anos, só 24 dos 51 parlamentares deram seus pitacos. Das 168 proposições, 65 foram aprovadas, todas de baixo impacto. Foram incorporadas apenas pequenas correções sem polêmica, como a inclusão do Colégio de Líderes entre os órgãos oficiais da Casa, a preferência para as vereadoras na Comissão da Mulher e um capítulo destinado à acessibilidade para vereadores com deficiência. Temas espinhosos como a ampliação dos integrantes das comissões ficaram para 2023.

Picadinho

De 13 de janeiro a 12 de fevereiro, o Sesc Verão 2023 tem uma programação gratuita intensa e acessível, em 20 cidades do estado do Rio.

A Fundação do Câncer e Ecoponte lançam nova campanha de prevenção ao câncer de pele, alertando para os cuidados com a saúde durante o verão.

A Unigranrio lançou cursos híbridos na área de Saúde, que estarão disponíveis na unidade de Caxias a partir do próximo semestre. Serão cinco graduações na modalidade.