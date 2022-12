Queima de fogos na praia de Copacabana - foro de divulgação Prefeitura do Rio

Publicado 23/12/2022 13:00

O Réveillon de Copacabana será silencioso — no céu, não nos palcos. No dia 31, a prefeitura vai usar fogos mais luminosos e com menos estampido. A notícia foi dada por Ronnie Aguiar, da Riotur, a Luiz Ramos Filho, autor da emenda à Lei Orgânica que proibiu pirotecnia barulhenta na cidade.