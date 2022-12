Assim como Pedro Duarte , o Sindicato dos Fiscais de Rendas estranhou as discrepâncias nos valores do Acordo de Resultados. De forma majoritária, os bônus parecem estar relacionados... ao nível da função comissionada do servidor. E quem não ocupa cargo de confiança levou só um troco. O Sincaf questionou a Secretaria municipal de Fazenda sobre a avaliação: o único critério publicado no DO é o obscuro engajamento em "atividades extraordinárias".