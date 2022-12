Val Ceasa participou de reunião de Cláudio Castro com a bancada do PL - Reprodução / redes sociais

Publicado 24/12/2022 13:00

A presença de Val Ceasa na reunião de Cláudio Castro com a bancada do PL deu a muitos a certeza de que o deputado embarcaria no maior partido da Alerj. Mas o parlamentar não está disposto a perder o posto de cacique do Patriota (futuro Mais Brasil) para se tornar só mais um índio.