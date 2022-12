Cristiano Ronaldo comemora gol de Portugal - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 24/12/2022 11:00

Os bebês da Copa já começaram a dar as caras. Segundo um levantamento da associação dos cartórios de registro civil, a Arpen, 12 crianças foram registradas no estado com nomes dos jogadores de destaque, indo de Neymar a Cristiano Ronaldo, claro, passando por Messi. Teve até Modric.