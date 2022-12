O vereador de Meriti Davi Perini Vermelho, o Didê, vai presidir o Instituto Rio Metrópole - Lucas Neves / Câmara de São João de Meriti

O vereador de Meriti Davi Perini Vermelho, o Didê, vai presidir o Instituto Rio MetrópoleLucas Neves / Câmara de São João de Meriti

Publicado 29/12/2022 15:21 | Atualizado 29/12/2022 16:02

Com o apoio da esmagadora maioria dos prefeitos a Região Metropolitana, o presidente da Câmara de São João de Meriti, Davi Perini Vermelho, o Didê, foi eleito nesta quinta-feira (29) para comandar o Instituto Rio Metrópole (IRM), com 20 votos.

Além da valiosa indicação do governador Cláudio Castro (PL), pesou também o apoio colhido pelo vereador da Baixada entre prefeitos. Dos 22 municípios da região, 19 assinaram um manifesto em seu favor.

Os únicos a não constarem na lista são os alcaides de oposição ao governo — Fabiano Horta (PT), de Maricá, e Axel Grael (PDT), de Niterói — além de Lucimara do Dr. Flávio (PL), de Paracambi. A prefeita não havia sido procurada para se manifestar no documento, mas deu o voto presencialmente.

Não só Eduardo Paes (PSD) está entre os signatários, como também o próprio alcaide de Meriti, João Ferreira Neto (PL). No começo do ano, Doutor João e Didê entraram em rota de colisão, quando o orçamento foi aprovado com uma ínfima margem de manobra para o Executivo.

No documento também está a assinatura de André Português, de Miguel Pereira. Embora a cidade não esteja na Região Metropolitana, Português comanda a Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro.

O último presidente do IRM foi Bernardo Santoro, indicado por Wilson Witzel. A entidade faz parte da administração indireta do estado, e atua na implementação de políticas de integração. O órgão participou ativamente do leilão de concessão da Cedae.