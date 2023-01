O deputado estadual eleito Eduardo Cavaliere (PSD) e o prefeito Eduardo Paes (PSD) - Reprodução / redes sociais

O deputado estadual eleito Eduardo Cavaliere (PSD) e o prefeito Eduardo Paes (PSD)Reprodução / redes sociais

Publicado 05/01/2023 07:00

Desenhando desde já a estratégia antibolsonarista para as eleições de 2024, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), vem buscando a esquerda. Além do PT, ele conversa também com PDT — com quem se aliou em 2022 — e com PSB. Parte da composição inclui a oferta da Secretaria de Meio Ambiente a aliados. O atual chefe da pasta não fica ao relento: Eduardo Cavaliere se elegeu deputado. Mas, se nada mudar, ele deve ficar na prefeitura, com a recriação da Casa Civil