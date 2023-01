Flávio Serafini, Renan Ferreirinha, Carlos Minc e Martha Rocha no plenário da Alerj - Rafael Wallace / Alerj

Flávio Serafini, Renan Ferreirinha, Carlos Minc e Martha Rocha no plenário da AlerjRafael Wallace / Alerj

Publicado 08/01/2023 09:00

Apesar da enorme bancada de 17 deputados eleita pelo PL, a oposição a Cláudio Castro na Alerj acredita que vai conseguir manter o espaço na nova legislatura. A conta é a seguinte: somando a esquerda ao PSD de Eduardo Paes, são 23 parlamentares, ou 1/3 do quórum — uma proporção até maior do que a da legislatura atual. Sem contar que os cofres federais estão agora nas mãos do PT: por um lado, um tratoraço de direita poderia complicar a articulação para trazer verbas de Brasília ao estado; e, por outro, os 2/3 restantes incluem partidos como o Solidariedade e o União Brasil, que estão na base de Lula. De qualquer forma, já há movimentações entre a turma que comanda comissões de destaque, como Luiz Paulo, Martha Rocha, Carlos Minc e Flávio Serafini.

Picadinho

Hoje ainda é possível assistir, às 17h, ao espetáculo "Os Contadores de Mil Histórias - A Imperatriz que Veio do Mar", na Biblioteca Parque da Rocinha.

O Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, visitará na próxima terça-feira (10), os residentes e colaboradores da Casa São Luiz, que funciona há 132 anos no Caju.

Para comemorar o aniversário de Elvis Presley e os 20 anos do Cine Santa, a sala de cinema exibe o filme "Balada Sangrenta", no domingo às 19h.