Sessão na Assembleia Legislativa do Rio - Júlia Passos / Alerj

Publicado 07/01/2023 09:00

O plenário da Alerj pode estar em recesso, mas os bastidores fervilham com as articulações para a formação da chapa que vai concorrer ao comando do Legislativo. Uma das posições mais cobiçadas é a primeira secretaria. Não à toa: o cargo é responsável pela administração da Casa, ou seja, é por onde passam as decisões financeiras. O PP quer emplacar Pedro Ricardo, eleito pelo PROS, mas com malas prontas para a legenda; o União está na briga com Franciane Motta; e a federação PT-PCdoB-PV também pleiteia o espaço — porém, internamente, ainda tem que decidir se o nome apresentado será de Andrezinho Ceciliano ou Zeidan. E quem acaba de entrar na disputa é o bloco de 13 deputados eleitos por SDD, Republicanos, Podemos, Avante, Agir, PSC e PTB.

Picadinho

O Centro Cultural da Justiça Federal apresenta no fim de semana o clássico "Era Uma Vez um Tirano", de Ana Maria Machado, com releitura do diretor Vinícius Baião.

Neste sábado (7), a Casa França-Brasil celebra a "Invasão Krya", com rodas de conversa e performance sobre tecnologia e ancestralidade. Entrada gratuita.

O espetáculo teatral "Fragmentos de Laura", idealizado pela produtora Constelar, fica em cartaz até este domingo (8), na Casa de Cultura Laura Alvim, das 18h às 20h.