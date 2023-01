Plenário da Assembleia Legislativa do Rio - Júlia Passos / Alerj

Publicado 06/01/2023 09:00

Cientes de que uma andorinha só não faz verão, os estaduais eleitos por legendas de menor porte já se movimentam para conseguir fazer frente às grandes bancadas da Assembleia Legislativa. Afinal, o PL dominou as urnas fluminenses, elegendo 17 deputados — e, claro, está de olho nas comissões mais badaladas. Para garantir seu espaço, uma turma de 13 deputados da base de Cláudio Castro (PL) articula a formação de um blocão. Como o regimento não diferencia esse tipo de grupo daquele formado por quem concorreu pela mesma sigla, os nobres teriam poder de fogo para não ser relegados às sobras. Um dos principais articuladores é Rodrigo Amorim. Único eleito pelo PTB, as chances de chegar, sozinho, à presidência da CCJ são próximas de... zero.

