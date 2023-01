Noelino Gonçalves oferece álcool em gel aos clientes e sempre higieniza o táxi a cada corrida - Gilvan de Souza

Publicado 05/01/2023 19:25

A vistoria anual dos cerca de 33 mil taxistas que circulam no Rio vai acontecer mais cedo este ano. O governador Cláudio Castro (PL) determinou ao presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem-RJ), que o processo ocorra entre janeiro e fevereiro, em vez de ser iniciado só em maio.



A mudança de calendário tem tudo a ver com o verão: a ideia é proteger contra táxis piratas os milhares de turistas nacionais e internacionais que utilizam os amarelinhos como seu principal meio de transporte durante a estadia na cidade.



De acordo com Rogério Berruezo, diretor de operações do órgão, a antecipação do calendário e a colocação do selo "Ande de Táxi Legal 2023" tem por finalidade evitar as tabelas de atualização — um prato cheio para falsos profissionais.



Confira abaixo as novas datas para a atualização:



Atualização junto às oficinas credenciadas:

13.01.2023 e 14.01.2023 - (Executivo) Todas as Placas

16.01.2023 a 21.01.2023 - (Convencional) 0 e 1

23.01.2023 a 28.01.2023 - (Convencional) 2 e 3

06.02.2023 a 11.02.2023 - (Convencional) 6 e 7

13.02.2023 a 17.02.2023 - (Convencional) 8 e 9



Verificação metrológica junto ao Ipem-RJ:

23.02.2023 e 24.02.2023 - (Executivo) - Todas as placas

27.02.2023 a 24.03.2023 - (Convencional) 0

27.03.2023 a 26.04.2023 - (Convencional) 1

27.04.2023 a 25.05.2023 - (Convencional) 2

26.05.2023 a 26.06.2023 - (Convencional) 3

27.06.2023 a 24.07.2023 - (Convencional) 4

25.07.2023 a 21.08.2023 - (Convencional) 5

22.08.2023 a 14.09.2023 - (Convencional) 6

15.09.2023 a 11.10.2023 - (Convencional) 7

16.10.2023 a 14.11.2023 - (Convencional) 8

16.11.2023 a 13.12.2023 - (Convencional) 9

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo