O Edifício Serrador tem 24 andares e 21 mil m2 de área totalLeonardo Martins/ @riocasaseprediosantigos

Publicado 05/01/2023 09:00

A Câmara do Rio já tem sua resolução para 2023: aproveitar o recesso do meio do ano para começar a ocupar a nova sede, no recém-adquirido Edifício Serrador. O Diário Oficial de quarta-feira (4) criou o comitê de transição com os diretores da Casa, para preparar a logística. Os primeiros a chegar serão os setores administrativos — com foco naqueles localizados em imóveis alugados, para dar adeus às despesas. Uma definição já foi feita: se alguém quiser ostentar uma chegada triunfal em helicóptero, terá que descer em outro local, pois o heliponto será desativado. E, embora o novo lar comporte todos os vereadores com conforto — ao contrário da maioria de gabinetes minúsculos e insalubres — já há quem dispute uma vista um pouquinho melhor da Baía de Guanabara.

Picadinho

A Biblioteca Parque Estadual terá programação especial aos sábados de janeiro, das 9h às 12h. A ação é voltada para crianças de até 11 anos, sem necessidade de inscrição.

O Centro Cultural Justiça Federal abre as portas para uma visita guiada contando a história do prédio, da construção até os dias atuais. O agendamento é pelo telefone: 3261-2552.

O Rio também terá uma missa de 7º dia para Pelé. A cerimônia acontece na segunda-feira (9), às 18h30, na Paróquia N. S. da Paz, em Ipanema. Aberto ao público.