Plenário do Palácio Pedro Ernesto - Renan Olaz/CMRJ

Plenário do Palácio Pedro ErnestoRenan Olaz/CMRJ

Publicado 05/01/2023 13:00

Os corredores do Palácio Pedro Ernesto esperam uma boa dose de confusão com o retorno de Jorge Pereira (Avante), quando Luciano Vieira renunciar para tomar posse como deputado federal. Além de liderar o partido, ele promete brigar por um espaço na poderosa e importantíssima Comissão de Justiça e Redação, no lugar de Alexandre Isquierdo (União), que se licenciou para assumir a Secretaria estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável.