O vereador Pedro Duarte (Novo) - Renan Olaz/CMRJ

O vereador Pedro Duarte (Novo)Renan Olaz/CMRJ

Publicado 05/01/2023 16:25

O ano mal começou e o vereador Pedro Duarte (NOVO) e Eduardo Paes (PSD) já tiveram o seu primeiro atrito nas redes sociais nesta quinta-feira (5). O prefeito se manifestou contra o lançamento do Uber Moto, nova categoria da Uber anunciada para o Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, Duarte discordou do pronunciamento, saindo a favor do serviço.