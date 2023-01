Projeto do estande que vai funcionar em Copacabana - Divulgação

Publicado 06/01/2023 11:00

A edição 2023 do projeto Verão #tônoRio, da secretaria estadual de Turismo e da TurisRio, volta a oferecer atividades informativas e shows gratuitos a partir do dia 12. O estande, no Posto 4 de Copacabana, vai funcionar de quinta-feira a domingo. Também haverá uma versão itinerante.