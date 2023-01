Luiz Ramos Filho participa da entrega dos novos ônibus do BRT com Eduardo Paes - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 07/01/2023 11:00

Com a licença de Alexandre Isquierdo para assumir a Secretaria estadual de Envelhecimento Saudável, a presidência da Comissão de Transportes da Câmara ficou com Felipe Michel. Mas a virada do ano também significa eleições nos colegiados e Luiz Ramos Filho (PMN) já está na fila.