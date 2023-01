Arte de Derlan Almeida de Matos, na Freguesia, em Jacarepaguá. - Prefeitura do Rio

Publicado 10/01/2023 17:02 | Atualizado 10/01/2023 18:00

O Rio Banca da Velha, na Freguesia, em Jacarepaguá, já não está mais visível em determinados trechos, com as obras de canalização para evitar alagamentos. Mas a água continua predominando na paisagem — agora, também em um mural feito pelo gari pintor Derlan de Matos Almeida. O painel traz desenhos que simulam o mar, além de apresentar uma paisagem verde, com árvores e montanhas.



Derlan normalmente atua na Fazenda Botafogo, e foi deslocado para o trabalho de revitalização na Zona Oeste depois que a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, se encantou com suas obras. “Ele é muito talentoso e o ambiente fica com um ar todo especial quando temos uma arte tão expressiva”, diz ela.



A praça, na Rua Camatiá, foi inaugurada pelo prefeito Eduardo Paes após obras da Fundação Rio-Águas.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob super visão de Aline Macedo