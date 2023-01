Velório de Roberto Dinamite em São Januário - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 09/01/2023 16:55 | Atualizado 09/01/2023 16:55

Com viagem marcada para Brasília nesta segunda-feira (9), para poder acompanhar de perto as consequências dos atos antidemocráticos ocorridos ontem, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), escalou o deputado Léo Vieira (PSC) para representá-lo no velório de Roberto Dinamite. Léo, que é vascaíno declarado, prestou homenagem ao seu ídolo nas redes sociais: “Maior Ídolo do Vasco da Gama infelizmente nos deixa hoje, além de um grande jogador que nos deu muitas alegrias, Dinamite era um grande ser Humano, lamento profundamente a sua partida, Deus conforte o coração dos Familiares, amigos e toda nossa torcida Vascaína”.

Entre os compromissos de ontem, o flamenguista Ceciliano homenageou o ex-colega de parlamento. “Além de craque nos gramados, Dinamite foi um grande parlamentar e um amigo inesquecível, daqueles que a gente guarda no peito para toda a vida”, declarou.

Hoje, antes da viagem, o presidente da Alerj participou de uma reunião com o governador do estado, Cláudio Castro (PL), Ministério Público, Defensoria Pública e presidente dos demais Poderes estaduais para discutir medidas contra possíveis atos antidemocráticos no estado.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob super visão de Aline Macedo