Salão no prédio do STF foi alvo de depredação durante os ataques terroristasReprodução / Mídias Sociais

Publicado 09/01/2023 14:37 | Atualizado 09/01/2023 17:50

A Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) repudiou o que classificou como "atos terroristas" ocorridos no domingo (9), em Brasília. Vale lembrar que, além de terem estudado na entidade, dois ministros do Supremo Tribunal Federal são professores titulares: o ex-presidente do STF Luiz Fux é da cadeira de Processo Civil, enquanto Luís Roberto Barroso dá aula de Direito Constitucional.

No documento, a faculdade lamenta os atos, declarando-os violentos e como sendo uma desonra à democracia e à nação brasileira. A instituição também ressalta a defesa pela democracia e pede punição para os responsáveis pelas ações criminosas.

Leia abaixo na íntegra:

"A Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – DIREITO UERJ vem a público manifestar seu mais veemente repúdio aos atos terroristas praticados em 08 de janeiro de 2023 contra a Democracia no Brasil, data que se inscreve como de triste memória em nossa história.

Em nenhum outro momento, ainda nos mais sombrios, houve tamanho desrespeito às instituições democráticas. Os atos de vandalismo praticados contra os três Poderes da União desonram nossas tradições de luta pela Liberdade e Democracia e ferem a alma da nação brasileira. As ofensas praticadas contra o patrimônio nacional e agentes públicos são intoleráveis e criminosas.

Como é próprio dos atos dessa natureza, o ataque desfechado contra a Democracia foi irracional e violento, mas não abaterá os verdadeiros brasileiros. Há 87 anos a Faculdade de Direito da UERJ defende de modo intransigente a Democracia. Mais uma vez se levanta para reclamar a imediata e rigorosa punição dos responsáveis na forma da Lei.

Pela Democracia, sempre!"

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob super visão de Aline Macedo