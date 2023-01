Crescimento das ações é mais um reflexo da pandemia que intensificou o isolamento social e a inadimplência - Freepik

Crescimento das ações é mais um reflexo da pandemia que intensificou o isolamento social e a inadimplênciaFreepik

Publicado 11/01/2023 09:00

Um relatório do Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre o programa Auxílio Empresa Carioca mostra que a iniciativa para proteger empregos durante a onda de Covid de 2021 teve resultado tímido. Dos R$ 30 milhões destinados a micro e pequenas empresas para ajudar a pagar salários de quem precisou ficar em casa, só R$ 6,5 milhões (ou quase 22%) foram aplicados. Para o TCM, pode ter havido um mau dimensionamento ou falta de atratividade. "Uma pena que um programa tão importante aos pequenos comerciantes do Rio não tenha realizado nem um quarto do que poderia", lamenta Pedro Duarte (Novo). A SMDEIS diz que a iniciativa ajudou a salvar 18 mil empregos formais, e ressalta que o Rio tem hoje a menor taxa de desemprego desde 2016.

Picadinho

Amanhã, Eduardo Paes participa da entrega da placa de Patrimônio Cultural Carioca ao Teatro Casa Grande. A celebração segue com a peça "Minha vida em Marte".

A Brasilcap recebeu o selo carbono neutro pela compensação de 21,66 toneladas de carbono em 2020 e 2021. A certificação foi concedida pela Carbonext.

O musical infantil "Brasilidade brincante" chega ao Centro Cultural João Nogueira — Imperator nos dias 12 e 13. Ingressos gratuitos, por ordem de chegada.