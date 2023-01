O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José - Reprodução / Sindicato dos Rodoviários

Publicado 10/01/2023 18:32

O reajuste salarial dos rodoviários será tema de discussão entre o sindicato da categoria e a Rio Ônibus. A reunião acontece nesta quarta-feira (11), às 9h, e tenta chegar a um acordo referente ao período de junho de 2021 a maio de 2022. Nesses 12 meses, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ficou em 11,9%.



Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, o reajuste deveria ter sido discutido em novembro do ano passado. No entanto, houve um adiamento para atender a um pedido das empresas de ônibus: elas solicitaram um prazo de 60 dias por causa das dificuldades que vinham passando pelo atraso no reajuste da tarifa.



“No encontro de amanhã, vamos decidir como será reposto aos trabalhadores o valor da inflação da época, já que, na verdade, as empresas devem isso para a categoria conforme acordo firmado no ano passado durante audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), ficando faltando apenas discutir as cláusulas econômicas” - diz.

Sebastião conta ainda que o sindicato também irá negociar outros benefícios importantes para a categoria, como vale alimentação, cesta básica, intervalos de descanso e jornada de trabalho.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob super visão de Aline Macedo