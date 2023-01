Bancada eleita pelo PT se reúne com o atual presidente da Alerj, André Ceciliano - Reprodução / redes sociais

Publicado 11/01/2023 13:00

Nas negociações por espaço na legislatura que se inicia, a bancada da federação PT-PCdoB-PV já definiu as comissões pelas quais pretende brigar: a de Habitação, a de Cultura, e a das Mulheres. A primeira tem tudo para ganhar um gás, com o novo gás no programa Minha Casa Minha Vida. A de Cultura, por sua vez, era presidida por Eliomar Coelho (PSB), que pendurou as chuteiras. E a última seria mais do que justa: dos oito eleitos, seis são mulheres.