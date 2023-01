Eduardo Paes tem dificuldade para negociar com PP, União e MDB - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/01/2023 09:00

As mais do que ventiladas mudanças na Prefeitura do Rio devem finalmente sair do papel na semana que vem. A intenção é bater o martelo na terça-feira, para, no dia seguinte, começarem a ser oficializadas no Diário Oficial. Se, por um lado, a aliança com o PT caminha muito bem, obrigada — inclusive com a provável criação de uma secretaria de Economia Solidária, com comando a ser indicado pelo deputado federal eleito Washington Quaquá —, as conversas com outros grandes partidos estão muito mais emperradas. Eduardo Paes (PSD) queria levar o PP, o MDB e o União para a sua base. No entanto, o espaço que as legendas ocupam no estado inflou bastante as demandas. Sem contar os flertes com candidaturas próprias em 2024.





Picadinho

A Fundição Progresso recebe, até domingo (15), inscrições para o terceiro ciclo do projeto #estudeofunk, residência artística para novos talentos e artistas.

Marcos Veras, um dos principais nomes da comédia nacional, volta aos palcos em novo solo de humor. "Vocês Foram Maravilhosos" estreia hoje, no Teatro XP, na Gávea.

A Casa de Bambas lança edital de capacitação profissional a capoeiristas. Inscrições até o dia 31 de janeiro. Informações: (21) 99591-5803.