Monica Benicio será a nova líder do PSOL na Câmara do Rio | Informe do Dia | O Dia

A vereadora Monica BenicioDivulgação / CMRJ

Publicado 20/01/2023 13:00

O Psol bateu o martelo: Monica Benicio será a líder na Câmara do Rio. Com a chegada de Mônica Cunha e de Luciana Boiteux, substituindo os deputados federais Tarcísio Motta e Chico Alencar, serão quatro mulheres e três homens na bancada — sendo que cinco estão no primeiro mandato.