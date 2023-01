Rodrigo Bacellar ressalta a sensibilidade do governador em relação ao interior do Estado - Foto Divulgação

Publicado 20/01/2023 09:00

O ex-governador de Minas Gerais Magalhães Pinto já dizia que a política é como nuvem, ilustrando como as coisas mudam num piscar de olhos. Mas, a menos que uma frente gelada atinja o céu da Alerj, a chapa para a mesa diretora já está alinhada. Nas vice-presidências de Rodrigo Bacellar (PL), ficam, em ordem: Pedro Brazão (União), Tia Ju (Republicanos) e Andrezinho Ceciliano (PT). A primeira secretaria — que assina os cheques — não ficou com nenhum dos que a disputavam : quem leva o cargo é Rosenverg Reis (MDB). Da bancada de 17 deputados do PL, cinco estarão na cúpula — todos já com mandato, bom trânsito com o Palácio Guanabara... e pouca identificação com o bolsonarismo raiz: Samuel Malafaia, Célia Jordão, Deodalto e Valdecy da Saúde.

A famosa Sorvetada do Gigantes da Lira, quando a camisa do bloco é lançada, acontece no próximo dia 21. Neste ano, haverá macacões para foliões a partir de 3 meses.

Chega no dia 27 às plataformas de música o single "Ideia Rara", da STyLO. Os músicos são egressos de bandas que acompanharam nomes como Gerson King Combo.

Nesta sexta (20), às 18h30, Quinteto da Patrulha no Teatro Vannucci. No show, os cãezinhos — Chase, Marshal, Rubble e a Skye — ganham vida no palco.