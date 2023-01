Policia - PM reage a assalto e acaba baleado na Avenida Brasil, casal que estava em onibus e atingido por disparos. Crime ocorreu em frente a Fiocruz, na pista sentido zona oeste. - Reginaldo Pimenta

Publicado 19/01/2023

O espumante está no gelo no Palácio Guanabara, e não é por uma comemoração atrasada de Réveillon: ao fechar as estatísticas de 2022, o Instituto de Segurança Pública constatou os melhores índices — em 31 anos de série histórica! — em três indicadores de crimes contra a vida. Em 12 meses, foram 43% menos latrocínios (roubos seguidos de morte) e 6% menos homicídios dolosos — quando há intenção de matar. Nesse caso, isso significa que 201 vidas foram poupadas em relação a 2021, quando foram contabilizadas 3.253 vítimas. A queda foi de 6% no compilado de letalidade violenta — latrocínios, homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte e mortes por intervenção de agente do Estado. Aliás, a última categoria teve redução de 2%.

Picadinho

