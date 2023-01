Publicado 18/01/2023 14:28 | Atualizado 18/01/2023 16:29

A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), apresenta, nesta quarta-feira (18), às 15h, o musical “Missão Alice”, que acontece no Teatro Gonzaguinha, no centro da cidade. O espetáculo é parte do projeto de teatro inclusivo coordenado pela CineArte em parceria com a SMPD, formado por atores com deficiência, e aborda a história de um sonho da boneca Alice vivenciando uma situação em que a preservação, ecologia, lixo, consumismo e reciclagem aparecem numa discussão sobre questões emergenciais do Meio Ambiente.



O programa possui ainda oficinas de preparação antes dos ensaios, que ocorrem todos os sábados, com atividades que estimulam a criatividade e sensibilidade. Para a coordenadora do Centro de Referência de Vila Isabel, Miná Bevenello, o objetivo da iniciativa é proporcionar maior confiança e independência para os alunos. "Quando os usuários saem dos centros de referência, o objetivo é trabalhar a autonomia de cada um. É muito importante que as pessoas com deficiência, acompanhadas dos familiares, se sintam confiantes de que podem sair de casa e se apropriar dos diversos espaços da cidade, incentivando a independência. O teatro é também trabalhar a questão sensorial, a linguagem, os estímulos visuais para o desenvolvimento e as relações," disse.

*Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo