Publicado 17/01/2023 17:16 | Atualizado 17/01/2023 17:39

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) vai promover, nos dias 18 e 19 de janeiro, um evento para conscientizar seus agentes e estimular o combate à intolerância religiosa, tema que agora integra o programa “GM sem Preconceito”. A ação é realizada em meio a II Semana Carioca de Diversidade Religiosa, que começou na última segunda-feira (16), marcada pela apresentação da consolidação do banco de dados intermunicipal de casos de intolerância religiosa

O primeiro dia do encontro contará com a presença de 11 líderes de diferentes religiões, como Catolicismo, Wicca, Islamismo e Candomblé. E no seguinte, haverá um debate com instituições do governo e autoridades no assunto para debater o tratamento dado ao tema nas diferentes instâncias. Estarão presentes representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Coordenadoria de Diversidade Religiosa da Prefeitura do Rio e da Polícia Militar, além do professor doutor babalaô Ivanir dos Santos.

