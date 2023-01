Passagens de ônibus ficam mais caras a partir deste sábado (7) - Estefan Radovicz / Agência O DIA

Passagens de ônibus ficam mais caras a partir deste sábado (7)

Publicado 17/01/2023 07:00

Ao ver o prefeito Eduardo Paes (PSD) ameaçando tirar os subsídios das empresas que não climatizarem os ônibus, Paulo Pinheiro (PSOL) resolveu inquirir a efetividade da medida. No requerimento de informações feito pelo gabinete, o vereador pede o número de veículos climatizados e de multas aplicadas pela falta do ar condicionado. Mas ele também quer saber se há previsão legal para a retirada de repasse — e se isso poderia resultar em paralisação do serviço.