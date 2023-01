Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) - Reprodução internet

Publicado 16/01/2023 17:11

A Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj) aprovou, em reunião nesta segunda-feira (16), a criação de uma comissão para tentar convencer o atual procurador geral de Justiça, Luciano Mattos, a não reassumir o cargo. Embora tenha sido o segundo mais votado na eleição da categoria, ele foi o escolhido pelo governador Cláudio Castro (PL). A recondução foi publicada em Diário Oficial na semana passada.

Em nota, a Amperj reafirma que a reunião não visa contestar a escolha do chefe do Executivo — e sim cobrar de seu associado que cumpra o compromisso assumido durante a campanha. Logo após a apuração dos votos, Mattos declarou publicamente seu apoio a Leila Costa, a mais votada.



A reunião de hoje também aprovou o "encaminhamento de ofício ao Órgão Especial do MPRJ para avaliar eventuais faltas cometidas pelo procurador-geral de Justiça", caso Mattos reassuma o cargo. Ao todo, 340 associados participaram do encontro híbrido.