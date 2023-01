Urnas eletrônicas no TRE-RJ para as eleições brasileiras. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Urnas eletrônicas no TRE-RJ para as eleições brasileiras.Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 15/01/2023 13:00

Embora os dirigentes partidários estejam com mil e uma conversas engatadas com parlamentares eleitos por siglas que não atingiram a cláusula de barreira — como PSC, PTB e PROS — há defensores da tese de que o passe livre não está garantido. Afinal, as legendas buscaram fusões e incorporações antes da diplomação. Para outros advogados, no entanto, a jurisprudência já está estabelecida. A única certeza é que choverão pedidos de desfiliação por justa causa.