Diretório municipal do PT aprova embarque no governo PaesReprodução / redes sociais

Publicado 14/01/2023 15:09

Como esperado, o diretório municipal do PT aprovou a aliança com Eduardo Paes (PSD) na capital fluminense. O partido optou por só fazer o embarque depois de muita conversa, de forma a garantir que a bancada na Câmara efetivamente passe a integrar a base.

Pelo Twitter, o presidente municipal, Tiago Santana, ainda destacou os nomes que a legenda indica para fazerem parte do primeiro escalão carioca: a vereadora Tainá de Paula, o ex-vice-prefeito de Paes Adilson Pires, e o vice-prefeito de Maricá, Diego Zeidan, que vai se licenciar do cargo atual. Filho do deputado federal eleito Washington Quaquá e da estadual Zeidan, Diego já foi secretário de Economia Solidária no primeiro mandato do alcaide Fernando Horta (PT).

"Sob a coordenação do presidente João, construímos uma pauta política, com os pontos que queremos contribuir e debater na cidade. E estamos destacando nossos melhores quadros. A vereadora

@tainadepaularj o ex vice prefeito @adilsonpires e @diegozeidan. Vamos juntos pelo Rio!", escreveu.